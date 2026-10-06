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Говорил про переезд: что известно о задержании дезертира-расчленителя

Говорил про переезд: что известно о задержании дезертира-расчленителя

"112" В Нижегородской области обезумевший дезертир расправился с тремя женщинами. Сначала он убил свою сожительницу, а затем нагрянул к ее матери и дочери, которых забил до смерти монтировкой, когда узнал, что они не будут его покрывать.

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