Говорил про переезд: что известно о задержании дезертира-расчленителя

"112" В Нижегородской области обезумевший дезертир расправился с тремя женщинами. Сначала он убил свою сожительницу, а затем нагрянул к ее матери и дочери, которых забил до смерти монтировкой, когда узнал, что они не будут его покрывать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Установлены лично...
- Захарова назвала ...
- Глава МИД ФРГ: ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым