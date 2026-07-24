В Иркутске полицейские задержали мужчину, призывавшего в Интернете к насилию в отношении сотрудников полиции

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Иркутской области выявили и пресекли противоправную деятельность 31-летнего жителя Иркутска, разместившего в сети Интернет материалы экстремистского характера.
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