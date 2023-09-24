Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

«Питтсбург» планирует выпускать Карлссона и Летанга в одной бригаде большинства

Об этом сообщил главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан.  «Игра в большинстве очень важна для Эрика и Криса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх