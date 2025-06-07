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Царьград

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Трамп удваивает пошлины: Европа и Китай пересматривают стальные связи

Трамп удваивает пошлины: Европа и Китай пересматривают стальные связи

США удвоили пошлины на импорт стали и алюминия. Европейским производителям экономически невыгодно поставлять продукцию, тогда как Китай, с учетом местных цен, сохранил выгодные условия на американском рынке.

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