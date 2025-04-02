Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в апреле в Рязанской области

С начала года зарплаты на региональном рынке труда выросли на 2,7 тыс. рублей.Эксперты hh.ru подвели зарплатные итоги за март и выяснили, насколько велика вероятность найти работу с высокой зарплатой в апреле, а также составили рейтинг самых высоких зарплат за месяц.