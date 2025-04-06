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Царьград

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Боец ВСУ записал предсмертное видео из Олешни Курской области

Боец ВСУ записал предсмертное видео из Олешни Курской области

В Курской области был найден телефон, содержащий предсмертное видео бойца ВСУ из 61-й бригады. Военный записал обращение из Олешни, жалуясь на брошенность командованием.

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