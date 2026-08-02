Алхимия 21 века: китайцы научились превращать уголь в графен и материалы для суперконденсаторов

Технология основана на принципах квантовой химииКитайские разработчики представили технологию, которая позволяет превращать обычный уголь в высокотехнологичные углеродные материалы — от графена и углеродного волокна до материалов для суперконденсаторов.
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