Москва не пойдет на контакт с людьми, захватившими власть в Абхазии — эксперт

Вадим Кузнецов

Итак, Абхазия... Думаю, хватит с них наших денег, нам самим не хватает. Все-таки войну ведем, гражданскую, тяжелую. А тут еще иждивенцы. По моему скромному мнению, за 30 лет могли бы такую маленькую территорию просто привести в порядок. Так что, наверное, хватит с них и с нас их дармоедства. Могут попробовать вернуться в Грузию. А могут и попытаться сделать сами для себя хотя бы что-то хорошее. Но это уже вообще фантастика...