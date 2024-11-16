Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Москва не пойдет на контакт с людьми, захватившими власть в Абхазии — эксперт

Москва не пойдет на контакт с людьми, захватившими власть в Абхазии — эксперт

Москву не обманут заявления абхазской оппозиции о том, что их протест направлен не против России, а против президента Аслана Бжания, считает политолог Евгений Крутиков.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных в Россию не пускать!!
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4 час.
Вадим Кузнецов
Итак, Абхазия... Думаю, хватит с них наших денег, нам самим не хватает. Все-таки войну ведем, гражданскую, тяжелую. А тут еще иждивенцы. По моему скромному мнению, за 30 лет могли бы такую маленькую территорию просто привести в порядок. Так что, наверное, хватит с них и с нас их дармоедства. Могут попробовать вернуться в Грузию. А могут и попытаться сделать сами для себя хотя бы что-то хорошее. Но это уже вообще фантастика...
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23 мин.

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