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В Тульской области объявлено об опасности атаки дронов

В Тульской области объявлено об опасности атаки дронов

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщает министерство региональной безопасности.

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