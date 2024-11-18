В Тульской области объявлено об опасности атаки дронов

На территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщает министерство региональной безопасности.