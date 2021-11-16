Полицейские выясняют обстоятельства конфликта со стрельбой. Разборка между мужчинами произошла в Выборгском районе Петербурга.
Предпринимателю выстрелили в глаз во время конфликта из-за парковки в Петербурге
Комментарии
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Сергей Лахов
Один придурок стреляет в конфликтного другого. Новость помойная и мусорная. Да поубивайте друг друга за стоянку и конфликт решён. Вот новости. Сплошной трёп и провокации. Сколько много в мире лишнего.
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23 час.
Гаражный кооператив ЛАДА
Ну сплошной чёс от журналюг иди дебилов блогеров. КАКИЕ ГИЛЬЗЫ ОТ ПНЕВМАТИКИ МОГЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАЙТИ НА МЕСТЕ КОНФЛИКТА???? Да если бы пиздисменту попали в глаз из пневматики, то!!! 1 - пиздисмент был - бы сейчас без глаза и после операции лежал в реанимации. 2 - о случившемся уже сообщали в полицию медики. 3 - уже было - бы заведено уголовное дело.
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13 час.
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