Предпринимателю выстрелили в глаз во время конфликта из-за парковки в Петербурге

Один придурок стреляет в конфликтного другого. Новость помойная и мусорная. Да поубивайте друг друга за стоянку и конфликт решён. Вот новости. Сплошной трёп и провокации. Сколько много в мире лишнего.

Гаражный кооператив ЛАДА

Ну сплошной чёс от журналюг иди дебилов блогеров. КАКИЕ ГИЛЬЗЫ ОТ ПНЕВМАТИКИ МОГЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАЙТИ НА МЕСТЕ КОНФЛИКТА???? Да если бы пиздисменту попали в глаз из пневматики, то!!! 1 - пиздисмент был - бы сейчас без глаза и после операции лежал в реанимации. 2 - о случившемся уже сообщали в полицию медики. 3 - уже было - бы заведено уголовное дело.