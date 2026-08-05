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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ингрэм – лучший из доступных на рынке НХЛ вратарей по версии Daily Faceoff. В топ-5 также вошли Тэлбот, Мюррей, Раймер и Мразек

Портал Daily Faceoff представил топ-5 вратарей, доступных на рынке свободных агентов НХЛ .  1. Коннор Ингрэм (29 лет, последний клуб в лиге – « Эдмонтон »).

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