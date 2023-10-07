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Прощай Токаев: Китай закрывает двери для Казахстана

Прощай Токаев: Китай закрывает двери для Казахстана

В общем, поведение Казахстана вызывает серьезные вопросы. Иногда он так резко меняет свое направление, что это может сильно повлиять на обстановку.

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Комментарии
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Вячеслав Пикулин
ну что сказать? придурок!!!!!
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5 час.
Вячеслав Пикулин
просто интересно... старые казахи в старые времена говорили спасибо РУССКИМ что дали им республику .... построили города и всю инфраструктуру, еще мужиков научили ссать стоя.... теперь пишут 7 томов истории как мы их гнобили...
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5 час.
Вячеслав Пикулин
это вторая украина под боком...
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5 час.

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