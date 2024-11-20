Бразилия прощается с Маском: страна отказывается от Starlink в пользу китайской SpaceSail

К такому решению пришли из-за конфликта властей с американским предпринимателем.Бразильская телекоммуникационная компания Telebras на фоне конфликта властей страны с американским предпринимателем Илоном Маском приняла решение заменить предлагаемую им спутниковую связь Starlink на аналогичный проект от китайской компании.
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