Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vagas Karlito
    А как вообще такое было возможно! Раньше был полит отдел или СМЕРШ ,который мог прийти в любую минуту и спросить!) По...Наши колонны шли ...
  • Сергей Храмов
    При продолжении наглого обстрела дальнебойными ракетами под управлением Нато по России, пострадает Париж и Лондон от ...Россия объяснила ...
  • ММ
    "Во время атак в землянке читалась моя молитва."- молитва введение человека в изменённое состояние сознания. К богам ...Слышно дрон - бер...

Бразилия прощается с Маском: страна отказывается от Starlink в пользу китайской SpaceSail

Бразилия прощается с Маском: страна отказывается от Starlink в пользу китайской SpaceSail

К такому решению пришли из-за конфликта властей с американским предпринимателем.Бразильская телекоммуникационная компания Telebras на фоне конфликта властей страны с американским предпринимателем Илоном Маском приняла решение заменить предлагаемую им спутниковую связь Starlink на аналогичный проект от китайской компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх