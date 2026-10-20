Журнал о бизнесе и инвестициях

Большинство стран Евросоюза не поддержали инициативу Финляндии о прекращении выдачи туристических виз для россиян, заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка, которого цитирует портал Seznam Zpravy (заблокирован в России).