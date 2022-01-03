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Полицейский Дед Мороз поздравил детей п. Комсомольский Республики Калмыкии

Полицейский Дед Мороз поздравил детей п. Комсомольский Республики Калмыкии

В рамках Всероссийской акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отделения полиции (дислокация п.

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