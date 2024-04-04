В Прионежском районном суде рассматривают дело об «обнаженке»

На скамье подсудимых по пикантному делу оказалась Глава Шелтозерского вепсского сельского поселения Текст, фото: Антонина Кябелева 4 апреля 2024 года в Прионежском районном суде началось рассмотрение уголовного дела, которое стало продолжением конфликта между Главой Шелтозерского вепсского ….
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