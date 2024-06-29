«Юта» продлила контракт с Вялимяки на два года

Стороны заключили новое соглашение сроком на два года. Его условия не разглашаются. В регулярном сезоне НХЛ-2023/24 защитник провел 68 матчей за команду, выступавшую в Аризоне до переезда в Солт-Лейк-Сити, и набрал 17 (2+15) очков при показателе полезности «+12».