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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мэр потребовал от жителей Оренбурга немедленно покинуть зону подтопления

Мэр потребовал от жителей Оренбурга немедленно покинуть зону подтопления

По словам Сергея Салмина, вода из Урала продолжит прибывать Уровень воды в реке Урал уже ближайшей ночью может достичь критической отметки, а потому жителям Оренбурга следует немедленно эвакуироваться из подтопленных районов.

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