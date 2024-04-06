Мэр потребовал от жителей Оренбурга немедленно покинуть зону подтопления

По словам Сергея Салмина, вода из Урала продолжит прибывать Уровень воды в реке Урал уже ближайшей ночью может достичь критической отметки, а потому жителям Оренбурга следует немедленно эвакуироваться из подтопленных районов.
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