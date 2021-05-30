Умер раненный в голову в ходе конфликта с экипажем ДПС житель Новосибирска

Пятый каналПолитикаУмер раненный в голову в ходе конфликта с экипажем ДПС житель НовосибирскаПарень, раненный при задержании полицейским в Мошковском районе Новосибирской области, скончался в больнице.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей БаканинНе знаю, видео не видел. Может, и было какое-то превышение. Но по факту: какого хрена ты прыгаешь на человека в форме, при исполнении и при оружии? Он тоже в состоянии стресса, нервы могли и не выдержать. Вообще у нас в стране странное законодательство по оружию. Да и по самообороне вообще. Преступники, совершающие преступление, имеют право на презумпцию невиновности. Люди, активно защищающие себя, своих родных, своё имущество, априори не имеют на это права. Их право на защиту от преступников им же самим нужно доказывать в суде. Бред! Полицейские в ещё худшем положении. Оружие им выдают, но пользоваться им разрешено только в самых крайних случаях. Причём эти "края" настолько размыты, что после применения оружия полицейский может, в лучшем случае, получить выговор, а в худшем - получить срок. Всё на усмотрение начальства и произвол судьи.Комментировать
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