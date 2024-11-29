Некоторые не помнят, а многие и не знают о том, что и в СССР можно было купить товар в кредит. Представляется, что это появилось только при "капитализме", но нет.
Кредиты в СССР
Комментарии
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Александр Симаков
Особенно "радуют" цены на товары, которые можно было брать в кредит. Телевизор 720 руб - это около 7 средних пенсий на тот момент. По нынешним временам телевизор бы стоил тыщ 140-150. И стенка из ДСП - 2900 руб! Никто не хочет сегодня приобрести стенку за 600 тысяч рублей?😀
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