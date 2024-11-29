Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Кредиты в СССР

Кредиты в СССР

Некоторые не помнят, а многие и не знают о том, что и в СССР можно было купить товар в кредит. Представляется, что это появилось только при "капитализме", но нет.

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Комментарии
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Александр Симаков
Особенно &quot;радуют&quot; цены на товары, которые можно было брать в кредит.   Телевизор 720 руб -  это около 7 средних  пенсий на тот момент.  По нынешним временам телевизор бы стоил  тыщ 140-150.  И   стенка из ДСП - 2900 руб!  Никто не хочет сегодня приобрести стенку за  600 тысяч рублей?😀
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