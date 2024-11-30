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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Жду динамичные атаки в две стороны. Они одновременно лажают сзади и обладают топ-ресурсом в созидании». Прогноз Васильева на «Акрон» – «Оренбург»

Илья Васильев сделал прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Акрон» – «Оренбург». Автор Спортса’’ поставил на тотал больше 3 голов с коэффициентом 1.

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