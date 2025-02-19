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Царьград

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Кимура, бросивший взрывное устройство в Кисиду, осуждён на 10 лет в Японии

Кимура, бросивший взрывное устройство в Кисиду, осуждён на 10 лет в Японии

Японский суд приговорил Рюдзи Кимуру к 10 годам тюрьмы за попытку нападения на Фумио Кисиду в апреле 2023 года.

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