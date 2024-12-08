Экс-игрок Мостовой спел после гола Дзюбы в ворота "Зенита"

Бывший форвард сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале песней отреагировал на поражение петербургского "Зенита" от тольяттинского "Акрона" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), упомянув нападающего Артема Дзюбу.
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