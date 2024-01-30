Орловцы попросили Клычкова организовать по телевидению инструктаж на случай срабатывания сирены

Орловчанка Наталья Гончарова в соцсетях обратилась к губернатору Андрею Клычкову с просьбой «обязать службы МЧС регулярно по телеканалам «Первый областной», «Россия-Орёл» проводить инструктаж о действиях орловцев при срабатывании сирены тревоги и прочих чрезвычайных происшествиях».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии