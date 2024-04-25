Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мигрант избил Героя России, но МВД решило, что это мелкое хулиганство, и год не возбуждали дело, пока Бастрыкин не сказал своё слово

Мигрант избил Героя России, но МВД решило, что это мелкое хулиганство, и год не возбуждали дело, пока Бастрыкин не сказал своё слово

Интересные истории Друзья, хочу рассказать о беспрецедентном преступлении. В подмосковной деревне Вырубово мигрантом был избит Герой России.

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