Новый турецкий аккаунт STEAM/СТИМ РЕГИОН ТУРЦИЯ ✅ Привет, быстро и легко в...

Новый турецкий аккаунт STEAM/СТИМ РЕГИОН ТУРЦИЯ✅ Привет, быстро и легко выдам для вас готовый турецкий аккаунт STEAM/СТИМ! Для оплаты советую выбрать сервис LAVA – комиссия тут существенно ниже! ❗️ Инструкция как получить турецкий аккаунт PS4/PS5 :1) Оплачиваете услугу2) На странице после оплаты внизу будет поле “ПЕРЕПИСКА С ПРОДАВЦОМ”, туда нужно прислать:– Уникальный код оплаты (который вы получите сразу после оплаты)3) После получаете данные от аккаунта (данные от почты и от аккаунта Steam)5) Далее заходите на аккаунт и меняете пароль/адрес почты (по желанию)❗ Возврат аккаунтов не производится! Возможно только замена на новый.