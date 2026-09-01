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Безруков признался в просмотре пиратской «Одиссеи» Нолана и сравнил с 1990-ми

Безруков признался в просмотре пиратской «Одиссеи» Нолана и сравнил с 1990-ми

Безруков признался, что посмотрел пиратскую копию «Одиссеи» Народный артист России Сергей Безруков рассказал, что посмотрел нелицензионную версию нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея».

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