Безруков признался в просмотре пиратской «Одиссеи» Нолана и сравнил с 1990-ми

Безруков признался, что посмотрел пиратскую копию «Одиссеи» Народный артист России Сергей Безруков рассказал, что посмотрел нелицензионную версию нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея».
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