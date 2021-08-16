Новый ресторан «Кавказская пленница» в Угдане ждёт вас к себе в гости

Армянская и грузинская кухня, традиционные хачапури, хинкали и новинка: хачапури на углях, шашлыки, долма, люля-кебаб… Захотелось попробовать? В НОВОМ ресторанном комплексе «Кавказская пленница» вы обязательно почувствуете вкус кавказской кухни! В «Кавказской пленнице» можно и нужно отлично отпраздновать день рождения, свадьбу, корпоративы!- Во-первых, очень душевная еда-Во-вторых, 9 уютных домиков с вместимостью от 4 до 20 человек с интерьером старого Кавказа!-Отдельный зал до 50-и человек, где можете себя почувствовать как на «даче Саахова».