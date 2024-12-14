Готовьте деньги: Анонс видеокарт NVIDIA RTX 50-й серии состоится 7 января — официал...

Готовьте деньги: Анонс видеокарт NVIDIA RTX 50-й серии состоится 7 января — официальноЕще в октябре компания объявила, что проведет следующую презентацию в рамках выставки CES 2025, а теперь подтвердила, что именно там состоится анонс графических ускорителей RTX 50-й серии.
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