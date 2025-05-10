Театр абсурда
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Театр абсурда

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Участники «Бессмертного полка» в бросили в фонтан провокатора, который хотел сорвать шествие

Участники «Бессмертного полка» в бросили в фонтан провокатора, который хотел сорвать шествие

Это ж какой надо быть душой чёрствой, чтобы в такой день, когда люди с портретами своих героев идут, память чтят, лезть со своими выходками! В Хайфе, говорят, один такой умник с плакатом явился, хотел шествие испортить, да его в фонтан кинули.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Мало уроду, нужно было еще и ребра помять сволочи!
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9 час.
Владимир Алтайцев
Я сижу и думаю: ну как у человека совесть позволяет? Это ж не просто шествие, это память о наших дедах, которые за нас кровь проливали.&quot;  Автора  поддерживаю. Вот видите, в Израпиле  провокатора  хоть в фонтаан  кинули. А в России молча  утёрлись от плевков  лицо  всем  людям страны, когда  никто - Ни ФСБ, ни СК, ни Генпрокуратура  не запреьили  выступление  нациста Рачинского 9 мая  в Ебень-центре.Как   это согласуется  с памятью о  павших за Родину? А  так- на словах громкие  ура, почести ветеранам ВОВ, а на  деле  потворство  нацистам  в Ебанобурге  в Ебеньцен тре.
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8 час.
Светлана Ефименко
У ТАКИХ СОВЕСТИ НЕТ! ОНИ ЗА КОПЕЙКИ И АТЬ РОДНУЮ ПРОДАДУТ! ТАК И ЭТИ МРАЗИ ИМ ПРОПЛАТИЛИ ВОТ ОНИ И ОТРАБАТЫВАЮТВСЕМУ НАРОДУ ДЕЛАЮТ ПОДЛОСТИ! А ЗЕЛЕНЫЙ НАРКОША ЧТО ТВОРИТБЫЛО ПЕРЕМИРИЕ ТАК ОНБОМБИЛ НАШУ СТРАНУ!ХОТЬ И ГОВОРЯТ ЧТО ЕГО ОТЕЦ ВОЕВАЛ И БЫЛ В КАКОМ ТО ЧИНЕ, НО СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧЕТЛЕНИЕ ЧТО ЭТО ПОДСТАВА СЛУЖИЛ ОН В ЧАСТЯХ ГИТЛЕРА! ПУСТЬ БОГ МЕНЯ ПРОСТИТ, НО ЧТО СЫНОК НАРКОША ТВОРИТ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ПОХОЖЕ!НЕТ У НЕГО НИ ЧЕСТИ НИ СОВЕСТИ!ТАК ПОЗОРИТЬ ОТЦА!НАЙТИ НАДО ГДЕ ОТЕЦ СЛУЖИЛ И КАК СЛУЖИЛ!
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2 час.
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