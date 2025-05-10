Это ж какой надо быть душой чёрствой, чтобы в такой день, когда люди с портретами своих героев идут, память чтят, лезть со своими выходками! В Хайфе, говорят, один такой умник с плакатом явился, хотел шествие испортить, да его в фонтан кинули.
Участники «Бессмертного полка» в бросили в фонтан провокатора, который хотел сорвать шествие
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ninikooo Митусова
Мало уроду, нужно было еще и ребра помять сволочи!
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9 час.
Владимир Алтайцев
Я сижу и думаю: ну как у человека совесть позволяет? Это ж не просто шествие, это память о наших дедах, которые за нас кровь проливали." Автора поддерживаю. Вот видите, в Израпиле провокатора хоть в фонтаан кинули. А в России молча утёрлись от плевков лицо всем людям страны, когда никто - Ни ФСБ, ни СК, ни Генпрокуратура не запреьили выступление нациста Рачинского 9 мая в Ебень-центре.Как это согласуется с памятью о павших за Родину? А так- на словах громкие ура, почести ветеранам ВОВ, а на деле потворство нацистам в Ебанобурге в Ебеньцен тре.
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8 час.
Светлана Ефименко
У ТАКИХ СОВЕСТИ НЕТ! ОНИ ЗА КОПЕЙКИ И АТЬ РОДНУЮ ПРОДАДУТ! ТАК И ЭТИ МРАЗИ ИМ ПРОПЛАТИЛИ ВОТ ОНИ И ОТРАБАТЫВАЮТВСЕМУ НАРОДУ ДЕЛАЮТ ПОДЛОСТИ! А ЗЕЛЕНЫЙ НАРКОША ЧТО ТВОРИТБЫЛО ПЕРЕМИРИЕ ТАК ОНБОМБИЛ НАШУ СТРАНУ!ХОТЬ И ГОВОРЯТ ЧТО ЕГО ОТЕЦ ВОЕВАЛ И БЫЛ В КАКОМ ТО ЧИНЕ, НО СОЗДАЕТСЯ ВПЕЧЕТЛЕНИЕ ЧТО ЭТО ПОДСТАВА СЛУЖИЛ ОН В ЧАСТЯХ ГИТЛЕРА! ПУСТЬ БОГ МЕНЯ ПРОСТИТ, НО ЧТО СЫНОК НАРКОША ТВОРИТ ОЧЕНЬ ДАЖЕ ПОХОЖЕ!НЕТ У НЕГО НИ ЧЕСТИ НИ СОВЕСТИ!ТАК ПОЗОРИТЬ ОТЦА!НАЙТИ НАДО ГДЕ ОТЕЦ СЛУЖИЛ И КАК СЛУЖИЛ!
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2 час.
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