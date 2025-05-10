ninikooo Митусова Мало уроду, нужно было еще и ребра помять сволочи!

Владимир Алтайцев Я сижу и думаю: ну как у человека совесть позволяет? Это ж не просто шествие, это память о наших дедах, которые за нас кровь проливали." Автора поддерживаю. Вот видите, в Израпиле провокатора хоть в фонтаан кинули. А в России молча утёрлись от плевков лицо всем людям страны, когда никто - Ни ФСБ, ни СК, ни Генпрокуратура не запреьили выступление нациста Рачинского 9 мая в Ебень-центре.Как это согласуется с памятью о павших за Родину? А так- на словах громкие ура, почести ветеранам ВОВ, а на деле потворство нацистам в Ебанобурге в Ебеньцен тре.