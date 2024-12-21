Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Масштабная выставка картин Виктора Васнецова открылась в Русском музее

Масштабная выставка картин Виктора Васнецова открылась в Русском музее

В Русском музее впервые за 30 лет покажут ретроспективу художника Виктора Васнецова. Полотна его коллекции дополнят картины из Третьяковской галереи, Нижегородского художественного музея и еще нескольких собраний.

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