Слуцкий заявил, что переговоры по Украине должны учитывать безопасность РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель Либерально-демократической партии РФ (ЛДПР) Леонид Слуцкий напомнил, что мирные переговоры по Украине возможны лишь при гарантиях неделимой безопасности России.
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