ЦБ России объявил кредитные каникулы для предпринимателей и отозвал лицензию у ИК «Титульный брокер»

Центральный банк России направил письмо о введении кредитных каникул для предпринимателей. На фоне этого спрос на отсрочку платежей заметно вырос, в то время как интерес к реструктуризации долгов снизился до минимума с конца 2024 года.
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