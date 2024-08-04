Подразделениями группировки войск «Центр»: ВС РФ освободили в ДНР населённый пункт Новосёловка Первая

В ДНР освобождён населённый пункт Новосёловка Первая, сообщили в Минобороны РФ. Также в течение прошедших суток был поражён склад горючего и склад хранения БПЛА, радиолокационная станция AN/MPQ-65 ЗРК Patriot.
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