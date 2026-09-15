Юрист Кузнецов объяснил, можно ли использовать ИИ на работе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Трудовой кодекс РФ не запрещает сотрудникам использовать нейросети при выполнении рабочих задач, однако работодатель может установить ограничения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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