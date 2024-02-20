Врач Эдигер: выращивание человеческих органов выведет медицину на новый уровень

Создание искусственных органов в перспективе позволит выращивать их на заказ. Это станет грандиозным научным прорывом, который выведет медицину на новый уровень и поможет победить многие заболевания, считает специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии