Армянский холдинг «Спайка» ответил на обвинения в выводе 44 млрд рублей из РФ

Армянский холдинг «Спайка» прокомментировал судебное разбирательство, инициированное в России в отношении его структуры «Спайка-Рус», которая ввозила в страну фрукты и овощи из Армении.
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