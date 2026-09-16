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Царьград

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Армянский холдинг «Спайка» ответил на обвинения в выводе 44 млрд рублей из РФ

Армянский холдинг «Спайка» ответил на обвинения в выводе 44 млрд рублей из РФ

Армянский холдинг «Спайка» прокомментировал судебное разбирательство, инициированное в России в отношении его структуры «Спайка-Рус», которая ввозила в страну фрукты и овощи из Армении.

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