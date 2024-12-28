Предвыборные кампании-2025: тренды недели

На неделе с 21 по 27 декабря главы российских субъектов, где в следующем году состоятся выборы, подводили итоги года, а регизбиркомы провели новогодние акции и интеллектуальные игры для молодежи, говорится в еженедельном докладе Центра политической конъюнктуры «Риски и прогнозы кампаний ЕДГ-2025.