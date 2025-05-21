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Русские сделали из МиГ-31 воздушного снайпера, оснастив его грозным оружием

Русские сделали из МиГ-31 воздушного снайпера, оснастив его грозным оружием

Как сообщили представители российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), обслуживающей ВВС Кремля, для истребителей-перехватчиков МиГ-31 разработана новая и чрезвычайно опасная ракета "воздух-воздух" КС-172.

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