Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3℃ прохладнее Прогнозируется от +13℃ до +26℃ 🌦 Переменная облачность, мелкий дождь • 00:00: 🌙️ +15℃ 🌀 49 ☂️ 3% • 03:00: 🌙️ +14℃ 🌀 51 ☂️ 1% • 06:00: ☀️️ +14℃ 🌀 54 ☂️ 2% • 09:00: ☀️️ +20℃ 🌀 48 ☂️ 2% • 12:00: 🌤️ +24℃ 🌀 43 ☂️ 12% • 15:00: 🌤️ +26℃ 🌀 44 ☂️ 26% • 18:00: 🌦️ +24℃ 🌀 37 ☂️ 30% • 21:00: 🌙️ +20℃ 🌀 38 ☂️ 6% Утром небо в Донецке будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака.