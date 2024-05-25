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Закон, порядок, государство

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МЧС: особый противопожарный режим действует в 47 регионах

МЧС: особый противопожарный режим действует в 47 регионах

Пожароопасный сезон уже открыт в 85 субъектах. На их территории потушено уже 35 тысяч пожаров с начала этого года.

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