В Тюменской области полицейские продолжают антинаркотическую акцию «Дети России - 2022»

В Тюменской области школьники присоединились к Всероссийской акции «Дети России - 2022». Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский» провели с ребятами беседы, главной целью которых стало предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних.
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