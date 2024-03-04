Жительницу Ноябрьска взяли под стражу за истязание своих малолетних детей

38-летнюю жительницу Ноябрьска поместили под стражу за истязания детей. По данным следствия, родительница «систематически избивала и причиняла иными насильственными действиями своим двум малолетним физические и психические страдания».
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