«Россия закончит СВО стратегическим наступлением. Украина прекратит свое существование»: Мнение обозревателя

Обозреватель издания «LiveNews24.Ru» Артемий Аброськин в своем телеграм-канале «Журналист в Запасе» рассказал почему Украина прекратит свое существования, а Россия закончит СВО стратегическим наступлением.
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