Военное обозрение

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Джулио Мазарини. В тени кардинала Ришелье

Джулио Мазарини. В тени кардинала Ришелье

Мазарини на портрете Р. Нантейла Джулио Мазарини, второй кардинал подряд во главе правительства Франции, традиционно находится в тени своего великого предшественника – Ришелье.

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