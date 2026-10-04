Две школьницы пропали во время прогулки под Красноярском: полиция ищет девочек 9 и 13 лет

Две девочки — 9-летняя Злата и 12-летняя Диана — пропали во время прогулки в селе Чулым Красноярского края.
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