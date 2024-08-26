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Военный ВСУ рассказал, как его отправили в якобы пустой дом, где он попал в плен

Военный ВСУ рассказал, как его отправили в якобы пустой дом, где он попал в плен

Военнослужащий 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анатолий Власенко рассказал, что его с сослуживцами командование отправило "держать оборону" в якобы пустой дом, где их встретили российские войска.

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