"Пусть подерутся!": Трамп отказался давить на Путина по просьбе Мерца

Игорь Кузнецов

Много слов и вот ещё: "Мерц не питает иллюзий относительно своего влияния на Трампа в вопросе российско-украинского конфликта". А кто-то мог предположить что Мерц когда-то "питал иллюзии"? Трампу не нужно чтобы евро стал бы конкурентом доллару, но и резкое падение европейской валюты повлияет на международную систему расчётов. Поэтому поддержка поставкой вооружений из США на Украину (через Европу) будет, но платить за неё будут европейцы.