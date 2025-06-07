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"Пусть подерутся!": Трамп отказался давить на Путина по просьбе Мерца

"Пусть подерутся!": Трамп отказался давить на Путина по просьбе Мерца

Мерцу оказан теплый прием, но он не смог добиться от Трампа обязательств по России Канцлер Германии приехал в Вашингтон в надежде убедить президента США играть более активную роль в защите Украины, пишет NYT.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Много слов и вот ещё: &quot;Мерц не питает иллюзий относительно своего влияния на Трампа в вопросе российско-украинского конфликта&quot;. А кто-то мог предположить что Мерц когда-то &quot;питал иллюзии&quot;? Трампу не нужно чтобы евро стал бы конкурентом доллару, но и резкое падение европейской валюты повлияет на международную систему расчётов. Поэтому поддержка поставкой вооружений из США на Украину (через Европу) будет, но платить за неё будут европейцы.
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