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Новый проект mos.ru расскажет, как город помогает участникам СВО и их семьям

Новый проект mos.ru расскажет, как город помогает участникам СВО и их семьям

На портале mos.ru начинает работу новый проект «Поддержка Москвы». Из разделов на его странице можно узнать, как столица помогает участникам специальной военной операции (СВО), а также их родным, жителям новых регионов и пострадавшим на приграничных территориях.

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