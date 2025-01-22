Новый проект mos.ru расскажет, как город помогает участникам СВО и их семьям

На портале mos.ru начинает работу новый проект «Поддержка Москвы». Из разделов на его странице можно узнать, как столица помогает участникам специальной военной операции (СВО), а также их родным, жителям новых регионов и пострадавшим на приграничных территориях.
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