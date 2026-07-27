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Наш потерянный мир

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Хуситы за два дня атаковали три саудовских нефтяных танкера

Хуситы за два дня атаковали три саудовских нефтяных танкера

Йеменский источник сообщил ливанскому телеканалу Al Mayadeen, что военные шиитского движения «Ансар Алла», контролирующего север Йемена, за последние двое суток нанесли удары по трём саудовским нефтяным танкерам.

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